UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valréas

Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses Mairie de Valréas Valréas

jeudi 13 août 2026 · Mairie de Valréas · Valréas

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Mairie de Valréas
Adresse
8, place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

20h: repas du Comité des Fêtes (assiette de charcuterie, moussaka, fromage et dessert: 24 €).
21h30: début du spectacle dansant avec les Latinos Lovers.
23h15: feu d’artifice.
  .

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48  fetes@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8:00 p.m.: Festival Committee dinner (platter of cold cuts, moussaka, cheese, and dessert: 24 ?).
9:30 p.m.: Start of the dance show featuring the Latinos Lovers.
11:15 p.m.: Fireworks.

L’événement Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)