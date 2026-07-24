Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses Mairie de Valréas Valréas
jeudi 13 août 2026 · Mairie de Valréas · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
20h: repas du Comité des Fêtes (assiette de charcuterie, moussaka, fromage et dessert: 24 €).
21h30: début du spectacle dansant avec les Latinos Lovers.
23h15: feu d’artifice.
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Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr
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English :
8:00 p.m.: Festival Committee dinner (platter of cold cuts, moussaka, cheese, and dessert: 24 ?).
9:30 p.m.: Start of the dance show featuring the Latinos Lovers.
11:15 p.m.: Fireworks.
L’événement Repas spectacle dansant Fiesta Latina avec les Latinos Lovers et leurs danseuses Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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