Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou Château de Simiane Valréas
vendredi 14 août 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
1ère partie: tour de chant par le duo Nuage (finaliste de The Voice ).
2ème partie: spectacle Armand fait son Kakou (en hommage à un grand artiste disparu trop tôt: Elie Kakou). Retrouvez tour à tour les plus grands sketches qui ont fait sa renommée!
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Part 1: A musical performance by the duo Nuage (finalists on The Voice ).
Part 2: The show “Armand fait son Kakou” (a tribute to a great artist who passed away too soon: Elie Kakou). Relive, one by one, the greatest sketches that made him famous!
L’événement Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou Valréas a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- SOIREE CABARET/SOUPE AU PISTOU Hôtel de Ville Valréas 30 juillet 2026
- Fête foraine du Corso de la Lavande Valréas 31 juillet 2026
- Corso de la Lavande Place Aristide Briand Valréas 31 juillet 2026
- Exposition sculptures « Femmes et animaux » et photographies « Donnez-moi la main » Mairie de Valréas Valréas 31 juillet 2026
- Festival Rosa Musica avec le concert Une étincelle dans la nuit Rue Frédéric Mistral Valréas 31 juillet 2026