Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou Château de Simiane Valréas

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Valréas

Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

1ère partie: tour de chant par le duo Nuage (finaliste de The Voice ).

2ème partie: spectacle Armand fait son Kakou (en hommage à un grand artiste disparu trop tôt: Elie Kakou). Retrouvez tour à tour les plus grands sketches qui ont fait sa renommée!

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

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English :

Part 1: A musical performance by the duo Nuage (finalists on The Voice ).

Part 2: The show “Armand fait son Kakou” (a tribute to a great artist who passed away too soon: Elie Kakou). Relive, one by one, the greatest sketches that made him famous!

L’événement Festival du Rire (7ème édition): Tour de chant par le duo Nuage et Armand fait son Kakou Valréas a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes