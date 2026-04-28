Vide grenier Foyer Charles Gounod Venterol
Vide grenier Foyer Charles Gounod Venterol dimanche 14 juin 2026.
Venterol
Vide grenier
Foyer Charles Gounod 35 route des échirons Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Objectif financer un voyer extraordinaire pour les résidents (adultes déficients intellectuels) du Foyer GOUNOD
Restauration sur place
Animation de 14h à 15h avec Bat2street
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Foyer Charles Gounod 35 route des échirons Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 94 22 festivitesagem@gmail.com
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English :
Objective: to finance an extraordinary trip for the residents (intellectually disabled adults) of the Foyer GOUNOD
Catering on site
Entertainment from 2pm to 3pm with Bat2street
L’événement Vide grenier Venterol a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale