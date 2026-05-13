Les voix du Queyras Place du château Venterol
Les voix du Queyras Place du château Venterol dimanche 14 juin 2026.
Venterol
Les voix du Queyras
Place du château Eglise Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Chants corses, italiens, occitans et d’ailleurs sous la direction de Colette Villemin
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Place du château Eglise Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 45 04 29 contact@randoqueyras.com
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English :
Corsican, Italian, Occitan and other songs under the direction of Colette Villemin
L’événement Les voix du Queyras Venterol a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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