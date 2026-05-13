Les voix du Queyras Place du château Venterol

Venterol

Les voix du Queyras

Place du château Eglise Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Chants corses, italiens, occitans et d’ailleurs sous la direction de Colette Villemin

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Place du château Eglise Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 45 04 29 contact@randoqueyras.com

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English :

Corsican, Italian, Occitan and other songs under the direction of Colette Villemin

L’événement Les voix du Queyras Venterol a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale