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Les voix du Queyras Place du château Venterol

Les voix du Queyras Place du château Venterol dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place du château

Adresse : Eglise

Ville : 26110 Venterol

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Venterol

Les voix du Queyras

Place du château Eglise Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Chants corses, italiens, occitans et d’ailleurs sous la direction de Colette Villemin
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Place du château Eglise Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 45 04 29  contact@randoqueyras.com

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English :

Corsican, Italian, Occitan and other songs under the direction of Colette Villemin

L’événement Les voix du Queyras Venterol a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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