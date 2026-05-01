Vide grenier Venterol
Vide grenier Venterol dimanche 31 mai 2026.
Venterol
Vide grenier
Place du Château Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide grenier sur la place du château avec buvette
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Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 91 11 mairie.venterol@orange.fr
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English :
Flea market on the château square with refreshment stand
L’événement Vide grenier Venterol a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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