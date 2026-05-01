Venterol

Vide grenier

Place du Château Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide grenier sur la place du château avec buvette

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Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 91 11 mairie.venterol@orange.fr

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English :

Flea market on the château square with refreshment stand

L’événement Vide grenier Venterol a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale