Venterol

Odile Masselon

Rue du bout du monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Exposition de peinture par Odile Masselon, du 21 au 28 mai 2026, avec un vernissage le 21 mai à 18h30.

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Rue du bout du monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes templeventerol@gmail.com

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English :

Painting exhibition by Odile Masselon, from May 21 to 28, 2026, with a vernissage on May 21 at 6:30pm.

L’événement Odile Masselon Venterol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale