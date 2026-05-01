Vide grenier Weyersheim
Vide grenier Weyersheim dimanche 24 mai 2026.
Weyersheim
Vide grenier
rue des prés Weyersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
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rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr
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English :
L’événement Vide grenier Weyersheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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