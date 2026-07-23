Vide grenier Xaintrailles
dimanche 2 août 2026 · Xaintrailles
Informations pratiques
Xaintrailles
Vide grenier
Place de l’Eglise Xaintrailles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Un vide grenier est proposé durant toute la journée à Xaintrailles place de l’église. Par ailleurs, un concours de belote organisé par le club Poton de Xaintrailles se tiendra à 9h.
Inscription des exposants
06 79 95 05 52
06 78 94 82 63
06 71 40 33 31
Restauration sur Place / Esplanade Cité Bellevue
Brochettes, Saucisses, Frites
Café, Crêpes, Boissons .
Place de l’Eglise Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 10 63 88
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Xaintrailles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de l’Albret