Informations pratiques

Xaintrailles

Vide grenier

Place de l’Eglise Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Un vide grenier est proposé durant toute la journée à Xaintrailles place de l’église. Par ailleurs, un concours de belote organisé par le club Poton de Xaintrailles se tiendra à 9h.

Inscription des exposants

06 79 95 05 52

06 78 94 82 63

06 71 40 33 31

Restauration sur Place / Esplanade Cité Bellevue

Brochettes, Saucisses, Frites

Café, Crêpes, Boissons .

Place de l’Eglise Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 10 63 88

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Xaintrailles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de l’Albret