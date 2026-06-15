Bouziès

Vide-greniers à Bouziès

Bouziès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le comité d'animation de Bouziès organise son vide-greniers sur les berges du Lot

Le comité d'animation de Bouziès organise son vide-greniers sur les berges du Lot. Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place.

.

Bouziès 46330 Lot Occitanie +33 6 11 27 76 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bouzières Community Committee is organizing a yard sale on the banks of the Lot River

L’événement Vide-greniers à Bouziès Bouziès a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot