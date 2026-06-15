Vide-greniers à Bouziès Bouziès
Vide-greniers à Bouziès Bouziès dimanche 5 juillet 2026.
Bouziès
Vide-greniers à Bouziès
Bouziès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le comité d'animation de Bouziès organise son vide-greniers sur les berges du Lot
Le comité d'animation de Bouziès organise son vide-greniers sur les berges du Lot. Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place.
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Bouziès 46330 Lot Occitanie +33 6 11 27 76 64
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English :
The Bouzières Community Committee is organizing a yard sale on the banks of the Lot River
L’événement Vide-greniers à Bouziès Bouziès a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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