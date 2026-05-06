Cavagnac

Vide-greniers à Cavagnac

Place du Village Cavagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une belle occasion de chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au cœur du village

Une belle occasion de chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au cœur du village. Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte et de la bonne humeur

Buvette et restauration sur place

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Place du Village Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 31 99 64 49

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English :

A great opportunity to find bargains and enjoy a convivial moment in the heart of the village

L’événement Vide-greniers à Cavagnac Cavagnac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne