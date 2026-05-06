Vide-greniers à Cavagnac Cavagnac
Vide-greniers à Cavagnac Cavagnac dimanche 7 juin 2026.
Cavagnac
Vide-greniers à Cavagnac
Place du Village Cavagnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Une belle occasion de chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au cœur du village
Une belle occasion de chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au cœur du village. Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte et de la bonne humeur
Buvette et restauration sur place
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Place du Village Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 31 99 64 49
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English :
A great opportunity to find bargains and enjoy a convivial moment in the heart of the village
L’événement Vide-greniers à Cavagnac Cavagnac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée de la Dordogne