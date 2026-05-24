VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort
VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort dimanche 7 juin 2026.
Durfort
VIDE GRENIERS À DURFORT
VILLAGE DURFORT Durfort Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner dans les ruelles de Durfort
Vide-greniers organisé par le foyer rural de Durfort.
De 8h à 17h, restauration sur place, buvette et food trucks. .
VILLAGE DURFORT Durfort 81540 Tarn Occitanie gameoverre.ludogite@gmail.com
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English :
Come and browse in the narrow streets of Durfort
L’événement VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort a été mis à jour le 2026-05-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE