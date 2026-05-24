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VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort

VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort dimanche 7 juin 2026.

Adresse : VILLAGE DURFORT

Ville : 81540 Durfort

Département : Tarn

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Durfort

VIDE GRENIERS À DURFORT

VILLAGE DURFORT Durfort Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez chiner dans les ruelles de Durfort
Vide-greniers organisé par le foyer rural de Durfort.

De 8h à 17h, restauration sur place, buvette et food trucks.   .

VILLAGE DURFORT Durfort 81540 Tarn Occitanie   gameoverre.ludogite@gmail.com

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English :

Come and browse in the narrow streets of Durfort

L’événement VIDE GRENIERS À DURFORT Durfort a été mis à jour le 2026-05-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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