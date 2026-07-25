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AGENDA · Eyburie

Vide greniers à Eyburie Eyburie

samedi 1 août 2026 · Eyburie

Vide greniers à Eyburie Eyburie

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Place du château
Ville
19140 Eyburie
Département
Corrèze
Tarif

Eyburie

Vide greniers à Eyburie

Place du château Eyburie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Vide-greniers à partir de 7h emplacements gratuits.   .

Place du château Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 21 61 

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English : Vide greniers à Eyburie

L’événement Vide greniers à Eyburie Eyburie a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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