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Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac

Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac

Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 46200 Lachapelle-Auzac

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lachapelle-Auzac

Vide-greniers à Lachapelle-Auzac

Place de la Mairie Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide-greniers au cœur du village de Lachapelle-Auzac

Vide-greniers au cœur du village de Lachapelle-Auzac. De nombreux exposants proposent objets anciens, vêtements, jouets et trouvailles variées. Ambiance conviviale avec buvette et restauration sur place

Organisé par le Comité des Fêtes

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Place de la Mairie Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 77 89 48 63 

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English :

Garage sale in the heart of the village of Lachapelle-Auzac

L’événement Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

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