Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac
Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac dimanche 14 juin 2026.
Lachapelle-Auzac
Vide-greniers à Lachapelle-Auzac
Place de la Mairie Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers au cœur du village de Lachapelle-Auzac
Vide-greniers au cœur du village de Lachapelle-Auzac. De nombreux exposants proposent objets anciens, vêtements, jouets et trouvailles variées. Ambiance conviviale avec buvette et restauration sur place
Organisé par le Comité des Fêtes
.
Place de la Mairie Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 77 89 48 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale in the heart of the village of Lachapelle-Auzac
L’événement Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Lachapelle-Auzac (Lot)
- Ciné Belle Etoile Monsieur Aznavour Lachapelle-Auzac 20 juillet 2026