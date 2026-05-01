Rueyres

Vide-greniers à Rueyres

le bourg Rueyres Lot

Tarif : – – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension est vous propose à cette occasion une grande brocante, vide-greniers toure la journée.

Venez partager un moment convivial et festif !

Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension est vous propose à cette occasion une grande brocante, vide-greniers toure la journée.

Venez partager un moment convivial et festif !

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le bourg Rueyres 46120 Lot Occitanie +33 6 36 05 10 70 comitedesfetesderueyres@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Rueyres organizes the village fete during the Ascension weekend and offers you a great flea market, garage sale all day long.

Come and share a convivial and festive moment!

L’événement Vide-greniers à Rueyres Rueyres a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac