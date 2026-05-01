Vide-greniers à Rueyres Rueyres
Vide-greniers à Rueyres Rueyres jeudi 14 mai 2026.
Rueyres
Vide-greniers à Rueyres
le bourg Rueyres Lot
Tarif : – – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension est vous propose à cette occasion une grande brocante, vide-greniers toure la journée.
Venez partager un moment convivial et festif !
Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension est vous propose à cette occasion une grande brocante, vide-greniers toure la journée.
Venez partager un moment convivial et festif !
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le bourg Rueyres 46120 Lot Occitanie +33 6 36 05 10 70 comitedesfetesderueyres@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Rueyres organizes the village fete during the Ascension weekend and offers you a great flea market, garage sale all day long.
Come and share a convivial and festive moment!
L’événement Vide-greniers à Rueyres Rueyres a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac
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