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Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet

dimanche 9 août 2026 · Saint-Cirq-Souillaguet

Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
46300 Saint-Cirq-Souillaguet
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Cirq-Souillaguet

Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet

Place de la Mairie Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez chiner dans les stands de brocante et de particuliers !

Venez vendre ou échanger tout ce qui vous encombre, du réfrigérateur au fer à repasser, en passant par livres, BD, vieux outils, petit matériel agricole, bibelots, jouets, meubles…

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Place de la Mairie Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 7 50 97 03 41  letfstcirq@orange.fr

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English :

Come browse the flea market stalls and private sellers!

Come sell or trade anything you no longer need—from refrigerators to irons, including books, comic books, old tools, small farm equipment, knickknacks, toys, and furniture…

L’événement Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gourdon

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