Informations pratiques

Saint-Cirq-Souillaguet

Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet

Place de la Mairie Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez chiner dans les stands de brocante et de particuliers !

Venez vendre ou échanger tout ce qui vous encombre, du réfrigérateur au fer à repasser, en passant par livres, BD, vieux outils, petit matériel agricole, bibelots, jouets, meubles…

Venez chiner dans les stands de brocante et de particuliers !

Venez vendre ou échanger tout ce qui vous encombre, du réfrigérateur au fer à repasser, en passant par livres, BD, vieux outils, petit matériel agricole, bibelots, jouets, meubles…

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Place de la Mairie Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 7 50 97 03 41 letfstcirq@orange.fr

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English :

Come browse the flea market stalls and private sellers!

Come sell or trade anything you no longer need—from refrigerators to irons, including books, comic books, old tools, small farm equipment, knickknacks, toys, and furniture…

L’événement Vide-greniers à Saint-Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gourdon