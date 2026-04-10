Vide-greniers à Saint-Laurent l’Abbaye Esplanade Saint-Laurent-l’Abbaye

Saint-Laurent-l’Abbaye

Vide-greniers à Saint-Laurent l’Abbaye

Esplanade Derrière l’abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:30:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le comité des fêtes vous propose un vide-greniers, avec buvette et restauration sur place. Rendez-vous toute la journée sur l’esplanade derrière l’Abbaye. .

Esplanade Derrière l’abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 91 49 95 cf.sla@orange.fr

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English : Vide-greniers à Saint-Laurent l’Abbaye

L’événement Vide-greniers à Saint-Laurent l’Abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire