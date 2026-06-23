Vendays-Montalivet

Vide Greniers AGVM

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 06:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Vide grenier AGVM

tel 06 46 66 60 06

inscription obligatoire par mail à 33930AGVM@gmail.com

stade duolé avenue de l’Europe, Montalivet .

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 60 06

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English : Vide Greniers AGVM

L’événement Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vendays-Montalivet