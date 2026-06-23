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Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet

Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet

Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet samedi 8 août 2026.

Adresse
Avenue de l'Europe
Ville
33930 Vendays-Montalivet
Département
Gironde
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif

Vendays-Montalivet

Vide Greniers AGVM

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 06:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Vide grenier AGVM
tel 06 46 66 60 06
inscription obligatoire par mail à 33930AGVM@gmail.com
stade duolé avenue de l’Europe, Montalivet   .

Avenue de l’Europe Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 60 06 

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English : Vide Greniers AGVM

L’événement Vide Greniers AGVM Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vendays-Montalivet

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