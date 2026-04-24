Vide-greniers Andryes
Vide-greniers Andryes jeudi 14 mai 2026.
Andryes
Vide-greniers
Place de la salle des fêtes Andryes Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide-greniers et BBQ Party, chineurs venez nombreux. Buvette, restauration et jeu gonflable pour les enfants. .
Place de la salle des fêtes Andryes 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 74 14 cecile91810@hotmail.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Andryes a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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