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Vide-greniers Andryes

Vide-greniers Andryes jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place de la salle des fêtes

Ville : 89480 Andryes

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Andryes

Vide-greniers

Place de la salle des fêtes Andryes Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Vide-greniers et BBQ Party, chineurs venez nombreux. Buvette, restauration et jeu gonflable pour les enfants.   .

Place de la salle des fêtes Andryes 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 74 14  cecile91810@hotmail.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Andryes a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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