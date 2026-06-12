Arbecey

Vide-greniers

Arbecey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par Arbecey Loisirs, buvette sur place, restauration sur place, manège gratuit pour les enfants. L’emplacement est gratuit jusqu’à 8 mètres ( 2€ par mètre supplémentaires). .

Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 11 24

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Arbecey a été mis à jour le 2026-06-12 par JUSSEY TOURISME