Sortie spéléologie Arbecey

Venez vous initier à la spéléologie au gouffre d’Arbecey avec Jean-Marc Rias, spéléologue confirmé, qui vous fera découvrir le réseau du Chaland. Ce site exceptionnel en Haute-Saône vous offrira un spectacle magnifique entre rivière souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions.
Inscription obligatoire .
Sortie à la demi-journée accessible de 12 à 65 ans. Départ à 9h ou 13h30.
Tarif: 55€ par personne .
Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
