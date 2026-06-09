Arbecey

Fête du 14 juillet à Arbecey

Arbecey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

L’association Arbecey Loisir et la commune d’Arbecey organisent une journée festive.

A midi repas tiré du sac, restauration possible sur place

Le soir repas proposé par l’association Arbecey Loisir (sur réservation)

Défilé aux lanternes à 22h, tir de feux d’artifices à 22h30.

Réservation par téléphone. .

Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 11 24

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English : Fête du 14 juillet à Arbecey

L’événement Fête du 14 juillet à Arbecey Arbecey a été mis à jour le 2026-06-09 par JUSSEY TOURISME