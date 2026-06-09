Fête du 14 juillet à Arbecey Arbecey
Fête du 14 juillet à Arbecey Arbecey mardi 14 juillet 2026.
Arbecey
Fête du 14 juillet à Arbecey
Arbecey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
L’association Arbecey Loisir et la commune d’Arbecey organisent une journée festive.
A midi repas tiré du sac, restauration possible sur place
Le soir repas proposé par l’association Arbecey Loisir (sur réservation)
Défilé aux lanternes à 22h, tir de feux d’artifices à 22h30.
Réservation par téléphone. .
Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 77 11 24
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English : Fête du 14 juillet à Arbecey
L’événement Fête du 14 juillet à Arbecey Arbecey a été mis à jour le 2026-06-09 par JUSSEY TOURISME
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