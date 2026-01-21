Sortie spéléologie

Arbecey Haute-Saône

Début : 2026-07-09 13:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

2026-07-09

Venez vous initier à la spéléologie au gouffre d’Arbecey avec Jean-Marc Rias, spéléologue confirmé, qui vous fera découvrir le réseau du Chaland. Ce site exceptionnel en Haute-Saône vous offrira un spectacle magnifique entre rivière souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions.

Inscription obligatoire .

Sortie à la demi-journée accessible de 12 à 65 ans. Départ à 9h ou 13h30.

Tarif: 55€ par personne .

Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

