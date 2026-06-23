Repas Champêtre de l’ACCA Arbecey
dimanche 5 juillet 2026 · Arbecey
Informations pratiques
Arbecey
Repas Champêtre de l’ACCA
Cabane de Chasse Arbecey Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Repas Champêtre organisée par l’ACCA d’Arbecey !
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas, une tombola est également organisé.
Au menu terrine de sanglier avec crudités, jambon braisé sauce forestière avec champignons et pommes de terres écrasées façon marcaire, fromage et dessert.
Tarifs 20€/personne et 10€ pour les de 12 ans.
Clôture des réservations le 29 juin. .
Cabane de Chasse Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 25 57 46
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English : Repas Champêtre de l’ACCA
L’événement Repas Champêtre de l’ACCA Arbecey a été mis à jour le 2026-06-23 par JUSSEY TOURISME
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