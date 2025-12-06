Vide-greniers

Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vêtements, objets, bibelots…

Buvette sur place.

En cas de pluie le vide-grenier sera annulé. .

Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 50 68 13 videgrenierpontromain@gmail.com

L’événement Vide-greniers Ascain a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque