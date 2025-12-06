Vide-greniers Ascain

Vide-greniers Ascain dimanche 26 juillet 2026.

Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

2026-07-26

Vêtements, objets, bibelots…
Buvette sur place.
En cas de pluie le vide-grenier sera annulé.   .

Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 50 68 13  videgrenierpontromain@gmail.com

