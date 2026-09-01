Vide-greniers asso Unis pour les orphelins Pauillac
dimanche 27 septembre 2026 · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Vide-greniers asso Unis pour les orphelins
Quais Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Unis pour les orphelins organise son vide-greniers sur les quais.
Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.
Restauration et buvette sur place. .
Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 67 81 unispourlesorphelins@gmail.com
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English : Vide-greniers asso Unis pour les orphelins
L’événement Vide-greniers asso Unis pour les orphelins Pauillac a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Médoc-Vignoble
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