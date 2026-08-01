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AGENDA · Aubazat

Vide-greniers Aubazat Aubazat

samedi 22 août 2026 · Aubazat

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
43380 Aubazat
Département
Haute-Loire
Tarif

Aubazat

Vide-greniers Aubazat

Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Brocante organisée lors de la fête Patronale à Aubazat.
Buvette et restauration sur place.
  .

Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 04 26 88 

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English :

Flea market organized during the fête Patronale in Aubazat.
Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Aubazat Aubazat a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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