AGENDA · Aubazat
Vide-greniers Aubazat Aubazat
samedi 22 août 2026 · Aubazat
Informations pratiques
Aubazat
Vide-greniers Aubazat
Aubazat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Brocante organisée lors de la fête Patronale à Aubazat.
Buvette et restauration sur place.
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Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 04 26 88
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English :
Flea market organized during the fête Patronale in Aubazat.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers Aubazat Aubazat a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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