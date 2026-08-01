Informations pratiques

Aubazat

Vide-greniers Aubazat

Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Brocante organisée lors de la fête Patronale à Aubazat.

Buvette et restauration sur place.

.

Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 04 26 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized during the fête Patronale in Aubazat.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Aubazat Aubazat a été mis à jour le 2026-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier