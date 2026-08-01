Vide greniers Parking de la salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

samedi 15 août 2026 · Parking de la salle des fêtes · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Vide greniers

Parking de la salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité du Jumelage vous donne sur le parking de la salle des fêtes, pour son traditionnel vide-greniers.

Venez chiner, vendre ou simplement profiter d’une matinée conviviale !

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Parking de la salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 51 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Twinning Committee invites you to the parking lot of the community hall for its traditional yard sale.

Come browse, sell, or just enjoy a fun morning!

L’événement Vide greniers Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme