Vide-greniers Billy-sur-Oisy
Vide-greniers Billy-sur-Oisy dimanche 21 juin 2026.
Vide-greniers
Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La mairie de Billy-sur-Oisy organise un vide-greniers .
Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais