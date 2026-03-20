Vide-greniers

Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La mairie de Billy-sur-Oisy organise un vide-greniers .

Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais