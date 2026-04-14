Vide-greniers bordelais à Caudéran, Rue Judaïque, Bordeaux

Vide-greniers bordelais à Caudéran 25 et 26 avril Rue Judaïque Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par Bric Broc – Association des commerçants de la barrière Judaïque

Contact : asso.comm.barr.judaique@gmail.com

Place du capitaine Dutertre + Rue Judaïque + Avenue de la République + Parc de Lussy

Rue Judaïque Rue Judaïque, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:asso.comm.barr.judaique@gmail.com »}]

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… vide-greniers bordelais vide-greniers

T. Sanson / Ville de Bordeaux