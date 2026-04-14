Vide-greniers bordelais à Caudéran, Rue Judaïque, Bordeaux
Vide-greniers bordelais à Caudéran, Rue Judaïque, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Vide-greniers bordelais à Caudéran 25 et 26 avril Rue Judaïque Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par Bric Broc – Association des commerçants de la barrière Judaïque
Contact : asso.comm.barr.judaique@gmail.com
Place du capitaine Dutertre + Rue Judaïque + Avenue de la République + Parc de Lussy
Rue Judaïque Rue Judaïque, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:asso.comm.barr.judaique@gmail.com »}]
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T. Sanson / Ville de Bordeaux
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