Vide-greniers bordelais – Cours Xavier Arnozan, Cours Xavier Arnozan, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Cours Xavier Arnozan Dimanche 26 avril, 09h00 Cours Xavier Arnozan Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Orgnanisé par Apprendre Avec Montessori aujourd’hui (AAMA)

Cours Xavier Arnozan Cours Xavier Arnozan Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lenvoldespapillons33.fr »}]

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T. Sanson – Ville de Bordeaux