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Vide-greniers bordelais – Cours Xavier Arnozan, Cours Xavier Arnozan, Bordeaux

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Vide-greniers bordelais – Cours Xavier Arnozan, Cours Xavier Arnozan, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Cours Xavier Arnozan

Adresse : Cours Xavier Arnozan

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Vide-greniers bordelais – Cours Xavier Arnozan Dimanche 26 avril, 09h00 Cours Xavier Arnozan Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Orgnanisé par Apprendre Avec Montessori aujourd’hui (AAMA)

Cours Xavier Arnozan Cours Xavier Arnozan Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lenvoldespapillons33.fr »}]
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