Vide-greniers bordelais – Place du Marché (Place de l’Europe), Place de l’Europe, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Place du Marché (Place de l’Europe), Place de l’Europe, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Place du Marché (Place de l’Europe) Dimanche 26 avril, 09h00 Place de l’Europe Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par le Centre Social Culturel du Grand Parc
Place de l’Europe Place de l’Europe Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/centreSocialCulturelduGrandParc »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux
T. Sanson – Ville de Bordeaux
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