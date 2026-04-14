Vide-greniers bordelais – Place du Palais, Place du Palais, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place du Palais Dimanche 26 avril, 09h00 Place du Palais Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par Site & architecture, dans le quartier Centre-ville.

Place du Palais Place du Palais, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « agnes-liquard@wanadoo.fr »}]

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais brocante

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