Vide-greniers bordelais – Place du Palais, Place du Palais, Bordeaux
Vide-greniers bordelais – Place du Palais, Place du Palais, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers bordelais – Place du Palais Dimanche 26 avril, 09h00 Place du Palais Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Organisé par Site & architecture, dans le quartier Centre-ville.
Place du Palais Place du Palais, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « agnes-liquard@wanadoo.fr »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais brocante
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