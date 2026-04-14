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Vide-greniers bordelais – Place Paul Doumer, Place Paul Doumer, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Paul Doumer, Place Paul Doumer, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place Paul Doumer, Place Paul Doumer, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Place Paul Doumer

Adresse : place Paul Doumer, bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Vide-greniers bordelais – Place Paul Doumer Dimanche 26 avril, 09h00 Place Paul Doumer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Association PEEP Montgolfier

Place Paul Doumer place Paul Doumer, bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://peep-montgolfier.org »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux

T. Sanson – Ville de Bordeaux

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