Vide-greniers bordelais – Place PJ Dormoy, Place Pierre Jacques Dormoy, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Place PJ Dormoy Dimanche 26 avril, 09h00 Place Pierre Jacques Dormoy Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Association Yakafaucon

Place Pierre Jacques Dormoy Place Pierre Jacques Dormoy, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.yakafaucon.com »}]

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais bordeaux sud

T. Sanson – Ville de Bordeaux