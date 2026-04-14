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Vide-greniers bordelais – Rue Bazemont, Rue Bazemont, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rue Bazemont, Rue Bazemont, Bordeaux

Vide-greniers bordelais – Rue Bazemont, Rue Bazemont, Bordeaux dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue Bazemont

Adresse : Rue Bazemont, 33800 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Vide-greniers bordelais – Rue Bazemont Dimanche 26 avril, 09h00 Rue Bazemont Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Organisé par l’Association Sacré quartier, dans le quartier Nansouty / Saint-Genès.

Rue Bazemont Rue Bazemont, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jfgberthou@gmail.com »}]
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange… Vide-greniers bordelais brocante

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