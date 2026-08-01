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Vide-greniers Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Bréhal

dimanche 16 août 2026 · Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal · Bréhal

Vide-greniers Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal
Adresse
Avenue de l'Hippodrome
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Vide-greniers

Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Vide-greniers de Saint-Martin de Bréhal.
Buvette et restauration sur place.   .

Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 01 18 37 60 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Bréhal a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Granville Terre et Mer

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