Vide-greniers Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Bréhal

dimanche 16 août 2026 · Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal · Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Vide-greniers

Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-greniers de Saint-Martin de Bréhal.

Buvette et restauration sur place. .

Hippodrome de Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 01 18 37 60

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Bréhal a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Granville Terre et Mer