Monlezun

Vide-greniers Brocante

MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le comité des fêtes de Monlezun organise son tout premier vide-grenier brocante dans une ambiance conviviale, face aux Pyrénées.

Rendez-vous à la salle des fêtes, aux alentours de la mairie et dans la cour de l’ancienne école, pour une journée de chine et de rencontres.

Des producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir et déguster leurs produits du terroir.

Emplacements sans choix préalable, sans véhicule à proximité des stands.

– Intérieur (places limitées) 3 € le mètre linéaire

– Extérieur 2 € le mètre linéaire

Réservation au préalable 06 78 54 20 27

Sur place restauration, buvette, 9, toilettes et accès PMR.

En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

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MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 6 78 54 20 27

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English :

The Monlezun festival committee is organizing its first ever garage sale and flea market in a friendly atmosphere, facing the Pyrenees.

Meet up at the village hall, near the town hall and in the courtyard of the old school, for a day of bargains and encounters.

Local producers will be on hand to help you discover and taste their local produce.

No need to choose a site beforehand, no vehicles allowed near the stalls.

? Indoor (limited space): 3? per linear meter

? Outside: 2 ? per linear meter

Prior booking: 06 78 54 20 27

On-site: catering, refreshment bar, 9, toilets and PRM access.

In case of bad weather, the event will be cancelled.

For further information, please do not hesitate to contact us.

L’événement Vide-greniers Brocante Monlezun a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65