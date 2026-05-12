Vide-greniers Monlezun
Vide-greniers Monlezun dimanche 7 juin 2026.
Monlezun
Vide-greniers
MONLEZUN Monlezun Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier à la salle des fêtes, parking, cours de l’ancienne école pour une journée de rencontre et de chine.
Pas de véhicule à côté des stands, pas de choix d’emplacement préalable.
Des exposants seront présents pour vous proposer une grande variété d’objets.
Intérieur 3€ le mètre linéaire (place très limité).
Extérieur 2€ le mètre linéaire.
Sur place restauration, buvette, toilettes et accès PMR.
En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
.
MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 37 90 mairie-monlezun@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market at the village hall, parking lot, old school yard for a day of meeting and bargain hunting.
No vehicles next to the stalls, no prior choice of location.
Exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items.
Indoor 3? per linear meter (very limited space).
Outdoor 2? per linear meter.
On-site: catering, refreshment bar, toilets and PRM access.
In case of bad weather, the event will be cancelled.
For further information, please do not hesitate to contact us.
L’événement Vide-greniers Monlezun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Monlezun (Gers)
- Vide-greniers Brocante Monlezun 7 juin 2026