Monlezun

Vide-greniers

MONLEZUN Monlezun Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier à la salle des fêtes, parking, cours de l’ancienne école pour une journée de rencontre et de chine.

Pas de véhicule à côté des stands, pas de choix d’emplacement préalable.

Des exposants seront présents pour vous proposer une grande variété d’objets.

Intérieur 3€ le mètre linéaire (place très limité).

Extérieur 2€ le mètre linéaire.

Sur place restauration, buvette, toilettes et accès PMR.

En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

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MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 37 90 mairie-monlezun@wanadoo.fr

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English :

Flea market at the village hall, parking lot, old school yard for a day of meeting and bargain hunting.

No vehicles next to the stalls, no prior choice of location.

Exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items.

Indoor 3? per linear meter (very limited space).

Outdoor 2? per linear meter.

On-site: catering, refreshment bar, toilets and PRM access.

In case of bad weather, the event will be cancelled.

For further information, please do not hesitate to contact us.

L’événement Vide-greniers Monlezun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65