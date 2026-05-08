Vide-greniers Brocante Neuvic
Vide-greniers Brocante Neuvic dimanche 9 août 2026.
Neuvic
Vide-greniers Brocante
Rue de la Tour des 5 Pierres Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Comité des fêtes de Neuvic organise un vide-greniers et brocante en centre ville.
Sur inscription obligatoire auprès de Tourisme Haute-Corrèze .
Rue de la Tour des 5 Pierres Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Vide-greniers Brocante
L’événement Vide-greniers Brocante Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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