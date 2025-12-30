Connangles

Vide-greniers

Le Bourg Connangles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vide-greniers dès 7h dans le bourg avec buvette organisé par le Comité des fêtes de Connangles. Exposants 1€ le mètre linéaire.

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Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53

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English :

Garage sale from 7 a.m. in the village with refreshment bar organized by the Comité des fêtes de Connangles. Exhibitors: 1? per linear metre.

L’événement Vide-greniers Connangles a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay