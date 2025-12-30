Vide-greniers Connangles
Vide-greniers Connangles samedi 16 mai 2026.
Connangles
Vide-greniers
Le Bourg Connangles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 07:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Vide-greniers dès 7h dans le bourg avec buvette organisé par le Comité des fêtes de Connangles. Exposants 1€ le mètre linéaire.
.
Le Bourg Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 04 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale from 7 a.m. in the village with refreshment bar organized by the Comité des fêtes de Connangles. Exhibitors: 1? per linear metre.
L’événement Vide-greniers Connangles a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Connangles (Haute-Loire)
- Repas d’automne Salle des fêtes Connangles 18 octobre 2026