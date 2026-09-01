Vide-greniers d’automne Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Informations pratiques

Saumur

Vide-greniers d’automne

Saint-Lambert-des-Levées Rue de la Prévôté Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le comité des fêtes de Saint-Lambert-des-Levées a le plaisir de vous convier à son vide-greniers d’automne, avec une petite restauration et une buvette sur place.

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Saint-Lambert-des-Levées Rue de la Prévôté Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 19 00 81 51

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English :

The Saint-Lambert-des-Levées Festival Committee is pleased to invite you to its fall yard sale, featuring light refreshments and a beverage stand on site.

L’événement Vide-greniers d’automne Saumur a été mis à jour le 2026-08-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME