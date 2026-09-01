Informations pratiques

Rémuzat

Vide greniers de fin de saison

8 place du champ de mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Sur la place centrale et ombragée du village dernier vide greniers de la saison.

Parking à proximité petites restauration les véhicules ne sont pas autorisés.

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8 place du champ de mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

In the village’s central, shaded square, the last yard sale of the season.

Parking nearby—light refreshments available—vehicles are not permitted.

L’événement Vide greniers de fin de saison Rémuzat a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale