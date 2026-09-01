Vide greniers de fin de saison Rémuzat
samedi 12 septembre 2026 · Rémuzat
Informations pratiques
Rémuzat
Vide greniers de fin de saison
8 place du champ de mars Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Sur la place centrale et ombragée du village dernier vide greniers de la saison.
Parking à proximité petites restauration les véhicules ne sont pas autorisés.
.
8 place du champ de mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the village’s central, shaded square, the last yard sale of the season.
Parking nearby—light refreshments available—vehicles are not permitted.
L’événement Vide greniers de fin de saison Rémuzat a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Rémuzat (Drôme)
- Fête des fruits d’automne Rémuzat 17 octobre 2026
- Marché de Noël 2026 Rémuzat 6 décembre 2026