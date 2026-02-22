VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES Bessières
VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES Bessières dimanche 24 mai 2026.
VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES
ESPLANADE DE BESSIERES Bessières Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez faire des affaires.
La Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières vous invite à son vide-greniers de Pentecôte sur la place de Bessières.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement de 5m 15€
Réservation et annulation possibles jusqu’au mercredi 13 mai 2026 .
ESPLANADE DE BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie bessieres.pentecote@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and do business.
L’événement VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES Bessières a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE