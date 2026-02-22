VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES

ESPLANADE DE BESSIERES Bessières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez faire des affaires.

La Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières vous invite à son vide-greniers de Pentecôte sur la place de Bessières.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement de 5m 15€

Réservation et annulation possibles jusqu’au mercredi 13 mai 2026 .

ESPLANADE DE BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie bessieres.pentecote@gmail.com

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English :

Come and do business.

L’événement VIDE-GRENIERS DE LA CONFRERIE MONDIALE DES CHEVALIERS DE L’OMELETTE GEANTE DE BESSIERES Bessières a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE