Jeux géants en bois, médiathèque de Bessières, Bessières

Jeux géants en bois 26 mai – 29 juin médiathèque de Bessières Haute-Garonne

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T09:00:00+02:00 – 2026-05-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T09:00:00+02:00 – 2026-06-29T18:00:00+02:00

Oubliez les écrans et redécouvrez le plaisir tactile et convivial du bois. Les amateurs de stratégie se retrouveront autour de l’élégant Quarto ou d’un Puissance 4 version XXL. Pour ceux qui préfèrent l’action et les réflexes, le Shuffle Puck, le Klash et le trépidant Mango (air hockey mécanique) promettent des duels électriques ! Enfin, les plus patients devront faire preuve d’une précision chirurgicale pour dompter le plateau oscillant du célèbre Bamboléo géant.

Que vous ayez 5 ou 95 ans, ces structures intergénérationnelles sont là pour créer du lien et du rire. Venez jouer, manipuler et partager un moment unique au cœur de vos collections préférées !

DU 26 MAI AU 29 JUIN 2026

SALLE DES EXPOS &

Médiathèque George Sand

médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bessieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 59 39 »}]

Envie de tester votre adresse ou de défier vos proches ? Grâce au soutien de la Médiathèque Départementale, votre médiathèque se transforme en terrain de jeu géant, accessible gratuitement. jeux médiathèque

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