Ateliers Bébés Lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières
Ateliers Bébés Lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières mercredi 13 mai 2026.
Ateliers Bébés Lecteurs 13 mai et 24 juin médiathèque de Bessières Haute-Garonne
Gratuit – Sur inscription – Jeune public : 0-3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Dans un cadre chaleureux, les tout-petits sont immergés dans le monde merveilleux des histoires et des images. Ces séances sont conçues pour stimuler leur curiosité, développer leur imaginaire et enrichir leur vocabulaire dès le plus jeune âge.
Au programme : lectures variées (contes, tapis à histoires, kamishibaïs) sur des thèmes proches de leur quotidien. Ce temps de lecture est un pur moment de plaisir et d’interaction entre l’enfant et ses proches. À la fin, chacun est invité à explorer librement les livres et les supports utilisés.
Venez partager ces émotions et ces découvertes avec vos tout-petits !
1 FOIS PAR MOIS LE MERCREDI
10H30 – durée 45 minutes
Médiathèque George Sand
MERCREDI 13 MAI : RENDEZ-VOUS À LA FERME
MERCREDI 24 JUIN: TOUS EN PISTE POUR LE CIRQUE
médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 59 39 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bessieres.fr »}]
Une fois par mois, les ateliers « Bébés Lecteurs » offrent aux familles avec enfants de moins de 3 ans un moment privilégié autour du livre. bébé lecture
Ville de Bessières