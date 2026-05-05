Ateliers Bébés Lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières

Ateliers Bébés Lecteurs 13 mai et 24 juin médiathèque de Bessières Haute-Garonne

Gratuit – Sur inscription – Jeune public : 0-3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Dans un cadre chaleureux, les tout-petits sont immergés dans le monde merveilleux des histoires et des images. Ces séances sont conçues pour stimuler leur curiosité, développer leur imaginaire et enrichir leur vocabulaire dès le plus jeune âge.

Au programme : lectures variées (contes, tapis à histoires, kamishibaïs) sur des thèmes proches de leur quotidien. Ce temps de lecture est un pur moment de plaisir et d’interaction entre l’enfant et ses proches. À la fin, chacun est invité à explorer librement les livres et les supports utilisés.

Venez partager ces émotions et ces découvertes avec vos tout-petits !

1 FOIS PAR MOIS LE MERCREDI

10H30 – durée 45 minutes

Médiathèque George Sand

MERCREDI 13 MAI : RENDEZ-VOUS À LA FERME

MERCREDI 24 JUIN: TOUS EN PISTE POUR LE CIRQUE

médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 59 39 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bessieres.fr »}]

Une fois par mois, les ateliers « Bébés Lecteurs » offrent aux familles avec enfants de moins de 3 ans un moment privilégié autour du livre. bébé lecture

Ville de Bessières