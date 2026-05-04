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Vide-greniers de la rue des Forges Rue des forges Nantes

Vide-greniers de la rue des Forges Rue des forges Nantes

Vide-greniers de la rue des Forges Rue des forges Nantes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Rue des forges

Adresse : Rue des Forges 44300

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 08:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

L’association de quartier « Forges on t’aime » propose désormais tous les 2 ans un vide-greniers.Celui-ci se déroule dans la rue des Forges à Nantes et rencontre tous les deux ans de plus en plus d’adeptes. La qualité de l’accueil et la convivialité en ont fait sa réputation.Buvette, restauration sur place, artistes locaux, animationsRendez-vous pour la huitième édition le 31 mai de 8h à 18h !

Rue des forges Nantes 44319
https://www.facebook.com/forgesontaime44/


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