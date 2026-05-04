Vide-greniers de la rue des Forges Rue des forges Nantes
Vide-greniers de la rue des Forges Rue des forges Nantes dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 08:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
L’association de quartier « Forges on t’aime » propose désormais tous les 2 ans un vide-greniers.Celui-ci se déroule dans la rue des Forges à Nantes et rencontre tous les deux ans de plus en plus d’adeptes. La qualité de l’accueil et la convivialité en ont fait sa réputation.Buvette, restauration sur place, artistes locaux, animationsRendez-vous pour la huitième édition le 31 mai de 8h à 18h !
Rue des forges Nantes 44319
https://www.facebook.com/forgesontaime44/
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