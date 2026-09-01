Informations pratiques

La Sauvetat-sur-Lède

Vide-greniers de la Saint Michel

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.

Retrouvez buvette et gourmandises sur place.

Sur réservation, places limitées !

Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.

Retrouvez buvette et gourmandises sur place.

Sur réservation, places limitées ! .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers de la Saint Michel

Come check out the yard sale organized by the La Sauvetat-sur-Lède Festival Committee.

Refreshments and treats will be available on site.

Reservations required—space is limited!

L’événement Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Bastides