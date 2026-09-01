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AGENDA · La Sauvetat-sur-Lède

Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède

dimanche 27 septembre 2026 · La Sauvetat-sur-Lède

Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47150 La Sauvetat-sur-Lède
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

La Sauvetat-sur-Lède

Vide-greniers de la Saint Michel

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Retrouvez buvette et gourmandises sur place.
Sur réservation, places limitées !
Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Retrouvez buvette et gourmandises sur place.
Sur réservation, places limitées !   .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19 

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English : Vide-greniers de la Saint Michel

Come check out the yard sale organized by the La Sauvetat-sur-Lède Festival Committee.
Refreshments and treats will be available on site.
Reservations required—space is limited!

L’événement Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Bastides

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