Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède
dimanche 27 septembre 2026 · La Sauvetat-sur-Lède
Informations pratiques
La Sauvetat-sur-Lède
Vide-greniers de la Saint Michel
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Retrouvez buvette et gourmandises sur place.
Sur réservation, places limitées !
Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Retrouvez buvette et gourmandises sur place.
Sur réservation, places limitées ! .
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19
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English : Vide-greniers de la Saint Michel
Come check out the yard sale organized by the La Sauvetat-sur-Lède Festival Committee.
Refreshments and treats will be available on site.
Reservations required—space is limited!
L’événement Vide-greniers de la Saint Michel La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Coeur de Bastides
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