Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres
Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres dimanche 13 septembre 2026.
Langres
Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres
Rue de la Bonnelle Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Vide-greniers de la vallée la Bonnelle, dès 9h, rues de la Parcheminerie, de la Bonnelle et du Bief.
Animations.
Buvette et restauration.
Entrée gratuite et emplacement 2€ les 2 mètres.
35 exposants habituellement. .
Rue de la Bonnelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 75 87 86 lavalleedelabonnelle@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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