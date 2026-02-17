Langres

Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres

Rue de la Bonnelle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Vide-greniers de la vallée la Bonnelle, dès 9h, rues de la Parcheminerie, de la Bonnelle et du Bief.

Animations.

Buvette et restauration.

Entrée gratuite et emplacement 2€ les 2 mètres.

35 exposants habituellement. .

Rue de la Bonnelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 75 87 86 lavalleedelabonnelle@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres