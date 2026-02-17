Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres

Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Rue de la Bonnelle

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres

Rue de la Bonnelle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
Vide-greniers de la vallée la Bonnelle, dès 9h, rues de la Parcheminerie, de la Bonnelle et du Bief.
Animations.

Buvette et restauration.

Entrée gratuite et emplacement 2€ les 2 mètres.
35 exposants habituellement.   .

Rue de la Bonnelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 75 87 86  lavalleedelabonnelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers de la vallée la Bonnelle à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)