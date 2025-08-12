Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour
dimanche 11 octobre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Vide-greniers de la Violette Aturine
Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
AIRE SUR L’ADOUR Salle Omnisports Route du Houga
11 Octobre 2026
Vide-greniers de la Violette Aturine
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Exposants Extérieur 2€ mètre linéaire
Table Intérieur 3€ mètre linéaire .
Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 65 05 34
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English : Vide-greniers de la Violette Aturine
L’événement Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par Tourisme Aire Eugénie
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