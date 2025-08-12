Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Vide-greniers de la Violette Aturine

Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

AIRE SUR L’ADOUR Salle Omnisports Route du Houga

11 Octobre 2026

Vide-greniers de la Violette Aturine

BOISSONS ET GRIGNOTAGES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

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06 84 65 05 34

PLEIN DE TRÉSORS ET BONNE HUNEUR

va-omnisports@orange.fr

Exposants Extérieur 2€ mètre linéaire

Table Intérieur 3€ mètre linéaire .

Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 65 05 34

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English : Vide-greniers de la Violette Aturine

L’événement Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par Tourisme Aire Eugénie