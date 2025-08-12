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Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour

dimanche 11 octobre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle Omnisport
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif

Aire-sur-l’Adour

Vide-greniers de la Violette Aturine

Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

AIRE SUR L’ADOUR Salle Omnisports Route du Houga
11 Octobre 2026
Vide-greniers de la Violette Aturine
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Salle Omnisport Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 65 05 34 

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English : Vide-greniers de la Violette Aturine

L’événement Vide-greniers de la Violette Aturine Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-03 par Tourisme Aire Eugénie

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