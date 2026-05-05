Dampniat

Vide-greniers de l’APE

Dampniat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par l’APE, au profit de l’école.

Buvette et restauration sur place.

Toute la journée au stade de rugby. Tarif 3€ le mètre. .

Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 12 15 18

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English : Vide-greniers de l’APE

L’événement Vide-greniers de l’APE Dampniat a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme