Vide-greniers de l’APE Dampniat
Vide-greniers de l’APE Dampniat dimanche 7 juin 2026.
Dampniat
Vide-greniers de l’APE
Dampniat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par l’APE, au profit de l’école.
Buvette et restauration sur place.
Toute la journée au stade de rugby. Tarif 3€ le mètre. .
Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 12 15 18
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English : Vide-greniers de l’APE
L’événement Vide-greniers de l’APE Dampniat a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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